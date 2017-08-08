Прямая трансляция матча за 5-е место ХК «Сочи» — «Куньлунь» на Sochi Hockey Open

В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Матч за пятое проведут ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию встречи, которую организует ХК «Сочи» во «ВКонтакте».

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

Группу А составляют «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». Группу В — олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи». ХК «Сочи» на групповом этапе уступил олимпийской сборной России (1:5) и сборной Канады (0:1 ОТ). Китайская команда проиграла СКА (2:4) и магнитогорскому «Металлургу» (1:3).

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Вы также можете посмотреть трансляцию матча в официальном аккаунте «Сочи» во «ВКонтакте».