Умер серебряный призёр ОИ-1956, американский хоккеист Дэн Маккиннон

Американский хоккеист, серебряный призёр Олимпиады 1956 года Дэн Маккиннон скончался в возрасте 95 лет в городе Уорроад (штат Миннесота, США). Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.



Помимо Олимпиады, он выступал за сборную США также на чемпионатах мира 1955 и 1958 годов. Кроме того, Маккиннон является ветераном Второй мировой войны. 29 мая (День поминовения ветеранов в США) Маккиннон попал в автомобильную катастрофу и получил травмы, которые в итоге привели к его смерти. Он ехал с другими ветеранами почтить память погибших товарищей.