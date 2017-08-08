Самсонов: с Кошечкиным не грызёмся, но хочется вырваться в лидеры «Магнитки»

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов рассказал об отношениях с партнёром по команде, голкипером Василией Кошечкиным.

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«С Василием мы всегда на связи. Зачем лишний раз обращаться к тренерам, у них там своя работа, когда можно спросить у старшего товарища? Василий всегда подсказывает и даёт правильные советы. Мне кажется, так намного лучше и понятнее. Когда он видит у меня какие-то ошибки, всегда подсказывает на тренировках. Иногда я подхожу и спрашиваю. У нас с ним постоянный диалог, хорошее взаимопонимание.

Безусловно, у нас есть конкуренция в команде, но слово «конкурент», на мой взгляд, — очень жёсткое. У нас соперничество, но мы постоянно друг друга поддерживаем, не грызёмся, кто будет играть. Кто играет — это решение тренерского штаба. У нас нет никакой вражды.

Хочется вырваться в лидеры, надо же выходить из зоны комфорта. Я рад, что мне стали доверять и дают больше играть. Здесь всё зависит от меня», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Ильёй Самсоновым читайте завтра, 9 августа, на «Чемпионате».

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