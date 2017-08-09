Самсонов: с «Вашингтоном» получился хороший разговор, но готов играть и в АХЛ

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов, задрафтованный в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером «Вашингтон Кэпиталз», рассказал о желании играть в НХЛ.

«Контракт с «Металлургом» истекает в апреле 2018 года, но пока не стоит поспешные решения принимать, поживём — увидим. Главное, хорошо сыграть в этом году, а потом видно будет.

Разговаривали с руководством «Вашингтона», положительный разговор получился. Шансы, конечно, есть, но надо больше работать, всё-таки это самая сильная лига мира. На моё место есть ещё пять таких же перспективных человек.

В прошлом году очень много общались с представителями «Вашингтона». Периодически видимся со скаутами на международных турнирах, они также прилетают в Магнитогорск. В основном контакт поддерживает мой агент Игорь Ларионов.

Готов ли к игре в АХЛ? Почему бы и нет? Можно там сказать, что ты не готов играть в АХЛ и остаться без игровой практики, а в этом тоже нет ничего хорошего. АХЛ — ступенька вниз для полевых, а для вратарей — одна и та же шайба, всё то же самое, это пойдёт только на пользу.

Сыграть в команде с Овечкиным, Кузнецовым, Орловом — мечта. Сейчас ребята — звёзды НХЛ, с ними было бы очень приятно играть. Но сначала надо попасть и поскорее сыграть», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.