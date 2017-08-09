Экс-форвард «Витязя» и «Северстали» Федосеев на просмотре в «Амуре»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал контракт с нападающим Александром Федосеевым. Об этом информирует официальный «твиттер» дальневосточного клуба КХЛ. Сообщается, что соглашение между игроком и хабаровской командой носит просмотровый характер.

В сезоне-2016/17 Федосеев вступал в ECHL за «Адирондак» — 9 очков в 17 матчах. У игрока есть опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге за «Северсталь» и «Витязь» — 20 очков в 91 матче. Федосеев является обладателем Кубка Харламова и «Братины».