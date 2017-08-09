Турнир в Астане: «Давос» впервые выиграл, «Адмирал» не забивает 2 матча кряду

Швейцарский «Давос» одержал крупную сухую победу над владивостокским «Адмиралом» в очередном матче предсезонного турнира «Кубок президента Казахстана». Это первая победа швейцарцев на турнире, ранее они уступили «Барысу» (2:4) и «Нефтехимику» (3:4). Дальневосточники одолели «Авангард» (5:4 ОТ) и уступили «Трактору» (0:3).

Швейцарская команда забросила 4 безответные шайбы в ворота Игоря Бобкова — отличились Дарио Симьон (дубль), Марк Визер и Дино Визер.

В 16:30 мск начнётся матч «Барыс» — «Авангард».