КХЛ: «Сочи» не получил компенсацию за переход Петерссона из-за долгов

Нападающий Андре Петерссон переходил в «Авангард» в статусе неограниченно свободного агента, так как ХК «Сочи» имел долги по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ. При переходе нападающего южный клуб не получил денежную компенсацию.



«Андре Петерссон 20 июня обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о присвоении ему статуса «неограниченно свободный агент» в связи с наличием задолженности по оплате труда со стороны «Сочи». 10 июля 2017 года дисциплинарный комитет, с учётом всех обстоятельств дела, установив факт несвоевременной выплаты клубом индивидуальных бонусов, предусмотренных контрактом, принял решение о присвоении Андре Петерссону статуса «неограниченно свободный агент» на основании пункта 3 статьи 33 правового регламента КХЛ. ХК «Сочи» был извещён о решении дисциплинарного комитета», – сообщили в пресс-службе КХЛ.