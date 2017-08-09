СКА — сборная России: Максим Чудинов забил Коскинену броском из зоны защиты

Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов в матче со СКА в финале предсезонного турнира Sochi Hockey Open забросил шайбу броском из своей зоны. Вратарь «армейцев» Микко Коскинен оказался не готов к броску со столь дальней дистанцией, и не сумел остановить шайбу.



На данный момент счёт в матче 3:3.



Отметим, что Чудинов выступает за СКА, но на турнире защищает цвета олимпийской сборной России.



Посмотреть видео заброшенной шайбы также можно на официальном канале хоккейного клуба «Сочи» в видеохостинге YouTube.



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