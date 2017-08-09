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СКА — сборная России: Максим Чудинов забил Коскинену броском из зоны защиты

9 августа 2017, среда. 17:10 Хоккей

Защитник олимпийской сборной России Максим Чудинов в матче со СКА в финале предсезонного турнира Sochi Hockey Open забросил шайбу броском из своей зоны. Вратарь «армейцев» Микко Коскинен оказался не готов к броску со столь дальней дистанцией, и не сумел остановить шайбу.

На данный момент счёт в матче 3:3.

Отметим, что Чудинов выступает за СКА, но на турнире защищает цвета олимпийской сборной России.

Посмотреть видео заброшенной шайбы также можно на официальном канале хоккейного клуба «Сочи» в видеохостинге YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК СКА Максим Чудинов Видео
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