«Витязь» победил рижское «Динамо» в рамках Wingas Cup

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу над рижским «Динамо» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 5:2.



В составе команды Валерия Белова заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Панков, Никлас Бурстрём, Артём Швец-Роговой, Роман Горак и Ессе Манкинен. У рижской команды забитые голы на свой счёт записали Дэнни Кристо и Марис Бичевскис.



До этой встречи оба клуба провели на турнире по одному матчу. «Витязь» обыграл «Кассель» — 4:1, а рижское «Динамо» обыграло «Слован» — 3:2.

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.