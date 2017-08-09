Сборная России U18 взяла верх над финнами на мемориале Глинки

Сборная России U18 обыграла команду Финляндии в рамках мемориала Ивана Глинки, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, россияне с первого места в группе вышли в полуфинал турнира.



В первом периоде россияне сумели забросить две шайбы, отличились Павел Ротенберг и Дмитрий Завгородний. Во второй двадцатиминутке Финляндия сумела отыграть один гол, который был забит Микко Кокконеном. В заключительном периоде сборная России упрочила своё преимущество после гола Матвея Гуськова.



Ранее на турнире сборная России в серии буллитов обыграла Канаду (4:3 Б) и разгромила Словакию (9:3).



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