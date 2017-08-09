«Барыс» победил «Авангард» на домашнем турнире в Казахстане

Астанинский «Барыс» взял верх над омским «Авангардом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 4:3.



Первый гол в матче «Авангард» забросил уже на 24-й секунде, отличился Дмитрий Жукенов. «Барыс» в первом периоде сумел ответить голами Линдена Вея и Дмитрия Шевченко. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Кевин Даллмэн и Никита Лисов. В заключительном отрезке Найджел Доус забил четвёртую шайбу, укрепив преимущество «Барыса». За полторы минуты до конца встречи Семён Кошелев сократил разницу в счёте, но сравнять счёт у «Авангарда» так и не получилось.



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