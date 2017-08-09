Прямая трансляция матча за 3-е место «Магнитка» — сборная Канады на Sochi Hockey

9 августа — заключительный день предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В матче за третье место сыграют магнитогорский «Металлург» и сборная Канады. Предлагаем вашему вниманию прямую видеотрансляцию встречи, которую организует ХК «Сочи» во «ВКонтакте».

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

В группе А представлены «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». В группе В — олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи».

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Вы также можете посмотреть трансляцию матча в официальном аккаунте «Сочи» во «ВКонтакте».