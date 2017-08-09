Сборная Канады одолела «Металлург» Мг, взяв третье место на Sochi Hockey Open

Сборная Канады одержала победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за третье место предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча закончилась со счётом 3:1.



В первом периоде Канада открыла счёт благодаря голу Мэйсона Рэймонда. Во второй 20-минутке команда Ильи Воробьёва сумела отыграться, заброшенную шайбу на свой счёт записал Сергей Терещенко. В третьем периоде Мэйсон Рэймонд оформил дубль, а точку в матче поставил гол Джастина Азеведу.



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Фото: ХК «Сочи»