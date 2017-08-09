Дежарден: несколько игроков из этого состава сборной Канады попадут на ОИ-2018

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден подвёл итоги после победы (3:1) над магнитогорским «Металлургом» в матче за третьем место Sochi Hockey Open.



«Огромное спасибо организаторам, здесь было здорово. Что касается игры, то она получилась тяжёлой, где-то нам повезло. Есть ли в этом составе сборной Канады игроки, которых мы видим на ОИ-2018? Несколько игроков однозначно попадут на Олимпиаду. Мне понравилась игра команды, все ребята старались», — передаёт слова Дежардена корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Сборная Канады одолела «Металлург» Мг, взяв третье место на Sochi Hockey Open