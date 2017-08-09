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«Слован» потерпел поражение от «Касселя» в рамках Wingas Cup

9 августа 2017, среда. 22:36 Хоккей

Братиславский «Слован» потерпел поражение от «Касселя Хаскис» в рамках предсезонного турнира Wingas Cup, встреча завершилась со счётом 3:2.

К 25-й минуте «Слован» уступал со счётом 0:3, голами в составе «Касселя» отметились Брейден Пимм, Лукас Коциоль и Стефан Делла Ровере. Команда Милоша Ржиги сумела отыграть две шайбы усилиями Томаша Грнка и Михала Ржепика, но потерпела поражение.

Ранее на турнире «Слован» также проиграл рижскому «Динамо» со счётом 2:3, а «Кассель» уступил «Витязю» со счётом 1:4.

Wingas Cup
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
Кассель Хаскис
Кассель
3 : 2 1:0, 2:1, 0:1
Слован
Братислава
1:0 – Пимм (Литтл) – 19:35 (5x4), 2:0 – Коциоль (Литтл, Клинге) – 20:50 (5x4), 3:0 – Делла Ровере (Райс) – 24:10 (5x4), 3:1 – Грнка (Шварны, Смоленяк) – 33:47 (5x5), 3:2 – Ржепик (Кашпар, Рамстедт) – 42:57 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Слован
Новости. Хоккей
9 августа 2017, среда
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