Кекяляйнен: Бобровский остаётся самим собой и будет двигаться вперёд

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился ожиданиями от игры вратаря Сергея Бобровского и защитника Зака Веренски в новом сезоне.



«Боб всегда остаётся самим собой. Он будет работать как раньше, выкладываться на тренировках по полной и двигаться вперёд.



Веренски? „Синдром второгодника“ появляется, когда от хоккеиста многого ждут, а он не может справиться с ожиданиями. Я не переживаю по поводу Зака. Он умеет концентрироваться, много работает и болеет за свое дело. Главный критик Зака — он сам. Он постоянно поднимает планку выше и выше. Поэтому он справится», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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