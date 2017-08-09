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И. Воробьёв: несмотря на поражение, это был лучший матч «Металлурга»

9 августа 2017, среда. 23:56 Хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги после поражения от сборной Канады (1:3) в матче за третье место Sochi Hockey Open, отметив, что ему понравилась игра его команды.

«Для августа был хороший темп, мне понравилась наша игра. Несмотря на поражение, это был наш лучший матч. Меня не устраивает результат, но я доволен тем, как наша команда выглядела. Мы будем смотреть и искать варианты с тройкой Косова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Сборная Канады одолела «Металлург» Мг, взяв третье место на Sochi Hockey Open
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
9 августа 2017, среда
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