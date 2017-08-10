Галиев: в КХЛ намного интереснее игра, чем в Северной Америке, больше креатива

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился мнением о различиях между КХЛ и североамериканским хоккеем.



«Что думаю об уровне КХЛ? Здесь очень мастеровитые игроки. Большие площадки дают шанс играть в техничный хоккей. В Америке он более прямолинейный, более физический, скажем так. Здесь намного интереснее игра. Больше креатива, вот очень точное слово.



Чего жду от сезона? Самое главное – хорошей игры нашего клуба. Надеюсь, что уже в первом моём сезоне мы сможем взять Кубок. А чего ждать?» — цитирует Галиева официальный сайт КХЛ.

Барабанов или Галиев: кто лучший игрок главного предсезонного турнира КХЛ? Эти парни отличились в каждом матче своей команды на турнире. Был даже покер, а ещё гол канадцам.