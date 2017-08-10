«Югра» подписала контракт с американским нападающим Морином

Состав «Югры» пополнил 26-летний американский нападающий Джереми Морин, информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.



Форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». Всего в НХЛ он сыграл в 82 матчах и набрал 22 очка (10+12).



В Американской хоккейной лиге игрок провёл 330 матчей, в которых набрал 230 очков (113+117). В минувшем сезоне Морин защищал цвета клубов AHL «Сиракьюз Кранч» и «Тусон Роудранерз», в 63 матчах набрал 30 очков (16+14).



В составе национальной сборной США Джереми завоевал бронзу на чемпионате мира — 2015.

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.