Панарин: может, НХЛ разрешит нам с Бобровским брать номер по очереди

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, почему взял 9-й игровой номер вместо 72-го, занятого Сергеем Бобровским.



«А может, нам НХЛ разрешит через игру брать номер по очереди? Я даже не спрашивал у Сергея, можно ли мне выступать под 72-м. Понятно, что человек меня старше. Давно играет в НХЛ. И вообще вратарь с двумя „Везинами“. У меня ноль шансов!



Поэтому я просто взял девятку, сложив семь и два. Помню, как-то в сборной выступал под этим номером. И вообще люблю, как он выглядит. Я не такой суеверный. Выбираю числа, которые нравятся», — цитирует Панарина официальный сайт лиги.

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