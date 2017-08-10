«Нефтехимик» одолел «Авангард» на турнире в Астане

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над омским «Авангардом» в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе команды Андрея Скабелки заброшенными шайбами сумели отметиться Семён Кошелев и Юхан Сундстрём. У «Нефтехимика» голы на свой счёт записали Ильдар Шиксатдаров, Дэн Секстон и Олег Пиганович.



Омская команда в четырёх проведённых на турнире матчах одержала победу в одном, подопечные Андрея Назарова выиграли все четыре свои матча.



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