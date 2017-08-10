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«Лада» обыграла «Нефтяник» в товарищеском матче

10 августа 2017, четверг. 18:22 Хоккей

«Лада» одержала победу над «Нефтяником» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Лада-Арене» в Тольятти, завершилась со счётом 4:2.

Семён Валуйский открыл счёт на первой минуте встречи, реализовав большинство. В середине периода «Нефтяник» отыгрался благодаря голу Максима Хапова, но тут же в течение 16 секунд пропустил дважды. Отличились Денис Зернов и Станислав Бочаров. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Всеволод Ястребов сократил разрыв до минимального, а окончательный результат установил Ефим Гуркин, отличившийся в большинстве.

Ворота «Лады» защищал Александр Лазушин, альметьевской команды — Рафаэль Хакимов.

Товарищеские матчи (клубы)
10 августа 2017, четверг. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
5 : 3 3:1, 0:0, 1:1, 1:1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Валуйский (Костромитин) – 00:59 (5x4), 1:1 – Хапов – 09:06 (5x5), 2:1 – Зернов (Костромитин, Белоусов) – 09:37 (5x5), 3:1 – Бочаров (Стрельцов, Соин) – 09:53 (5x5), 3:2 – Ястребков – 47:19 (5x5), 4:2 – Гуркин (Белоусов, Валуйский) – 50:28 (5x4), 5:2 – Зернов – 64:30 (3x4), 5:3 – Ермолаев – 64:59 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Лада ХК Нефтяник Альметьевск
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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