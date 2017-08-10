«Лада» обыграла «Нефтяник» в товарищеском матче

«Лада» одержала победу над «Нефтяником» в товарищеском матче. Встреча, проходившая на «Лада-Арене» в Тольятти, завершилась со счётом 4:2.



Семён Валуйский открыл счёт на первой минуте встречи, реализовав большинство. В середине периода «Нефтяник» отыгрался благодаря голу Максима Хапова, но тут же в течение 16 секунд пропустил дважды. Отличились Денис Зернов и Станислав Бочаров. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Всеволод Ястребов сократил разрыв до минимального, а окончательный результат установил Ефим Гуркин, отличившийся в большинстве.



Ворота «Лады» защищал Александр Лазушин, альметьевской команды — Рафаэль Хакимов.