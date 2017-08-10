«Трактор» одержал победу над «Давосом» на Кубке президента Республики Казахстан. Встреча, проходившая на «Барыс-Арене», завершилась со счётом 3:1.

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В первом периоде челябинская команда забросила три шайбы, что предопределило исход матча. Отличились Пол Щехура, Виталий Кравцов и Линус Виделль. Во второй двадцатиминутке Роберт Коусал реализовал большинство «Давоса», сделав счёт 1:3, но большего швейцарская команда не добилась. Третий период прошёл без забитых шайб.

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