Гатиятулин: у «Трактора» появляется взаимопонимание

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Давосом» (3:1) на предсезонном турнире в Астане.

«Матч был тяжёлый с первых же секунд. «Давос» — команда с хорошим движением, неплохо играют в пас. Где-то построже из-за этого играли. Тем не менее отмечу свою команду. Помог день отдыха, ребята отдохнули. Смогли создать моменты и, что немаловажно, реализовать их.

Кравцов забил, местами показывал хорошую игру, но есть и ошибки. Я отмечу всю команду. Главное, что появляется взаимопонимание», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.