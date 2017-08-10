Меньшиков: моя цель — НХЛ, при первой же возможности попробую силы за океаном

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о мечте попробовать себя в НХЛ, а также отметил, что сделает всё возможное, чтобы попасть в сборную России.

Меньшиков: из «Сибири» я ушёл не из-за Скабелки, он хотел меня сохранить Уход из «Сибири», работа со Скабелкой и драки с Рыспаевым – в интервью с защитником «Авангарда» Виталием Меньшиковым.

«Моя цель – играть в Национальной хоккейной лиге. При первой же возможности я попробую осуществить задуманное и попробовать свои силы за океаном. Ну а пока у меня контракт с «Авангардом».



Буду ли ждать, что главный тренер сборной России Олег Знарок обратит на меня внимание? Да, очень хочу играть за сборную, попасть в неё. Сделаю для этого всё возможное. У меня самый расцвет сил, для защитника всё только начинается», — сказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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