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Меньшиков: моя цель — НХЛ, при первой же возможности попробую силы за океаном

10 августа 2017, четверг. 19:30 Хоккей

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал о мечте попробовать себя в НХЛ, а также отметил, что сделает всё возможное, чтобы попасть в сборную России.

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Уход из «Сибири», работа со Скабелкой и драки с Рыспаевым – в интервью с защитником «Авангарда» Виталием Меньшиковым.

«Моя цель – играть в Национальной хоккейной лиге. При первой же возможности я попробую осуществить задуманное и попробовать свои силы за океаном. Ну а пока у меня контракт с «Авангардом».

Буду ли ждать, что главный тренер сборной России Олег Знарок обратит на меня внимание? Да, очень хочу играть за сборную, попасть в неё. Сделаю для этого всё возможное. У меня самый расцвет сил, для защитника всё только начинается», — сказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей ХК Авангард Виталий Меньшиков
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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