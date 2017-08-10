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Щехура: «Трактор» контролировал матч с «Давосом», могли забить больше трёх шайб

10 августа 2017, четверг. 19:54 Хоккей

Нападающий «Трактора» Пол Щехура прокомментировал победу над «Давосом» (3:1) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Я считаю, что мы контролировали матч с «Давосом». «Трактор» сыграл очень хорошо и заслуженно победил. Мы имели много шансов для гола, забили трижды, но могли забить ещё. Довольны, что победили. Соперник довольно мастеровит, однако мы не позволили ему осуществить задуманное. Игра была сделана уже в первом периоде, но нам хотелось бы больше отличаться в большинстве. Конечно, рад своей заброшенной шайбе. Я много работал на предсезонных сборах, это приносит свои плоды. Мне понравилось в Астане и на турнире. Хороший город и организация», — сказал Щехура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Трактор» одержал победу над «Давосом» на Кубке президента Республики Казахстан
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Пол Щехура
Новости. Хоккей
10 августа 2017, четверг
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