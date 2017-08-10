Вратарь Антон Красоткин перешёл из «Локомотива» в «Ладу» в обмен на компенсацию

Вратарь Антон Красоткин перешёл из «Локомотива» в «Ладу», сообщает официальный сайт КХЛ. В обмен ярославский клуб получит денежную компенсацию.

20-летний голкипер является обладателем Кубка Харламова в составе «Локо». В прошедшем сезоне он выступал в ВХЛ за хоккейный клуб «Рязань», провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, одержав 10 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 1,91. В четырёх матчах плей-офф отразил 91,1% бросков и пропускал в среднем 2,28 шайбы за игру.