Экс-защитник «Слована» Штайнох подписал однолетний контракт с «Югрой»

«Югра» объявила о подписании контракта со словацким защитником Мартином Штайнохом. Об этом информирует официальный сайт команды КХЛ из Ханты-Мансийска. Соглашение между клубом 26-летним игроком рассчитано на один сезон.



Словацкий хоккеист известен в Континентальной хоккейной лиге по выступлениям за «Слован» на протяжении трёх сезонов – с 2012 по 2015 год. В минувшем сезоне Штайнох провёл за «Градец Кралове» 52 матча в регулярном чемпионате чешской Экстралиги и 11 – в плей-офф. В общей сложности на его счету 8 (2+6) очков.

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