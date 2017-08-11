«Адмирал» и «Южный Урал» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве

Владивостокский «Адмирал», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, и орский клуб ВХЛ «Южный Урал» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве. Об этом информирует официальный сайт команды из Орска. Несколько игроков «Адмирала» будут командированы в «Южный Урал».



«Надеемся, что данное соглашение будет плодотворным и результативным для каждой стороны», — сказано в сообщении клуба ВХЛ.



В прошлом сезоне «Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ, в первом раунде уступил «Авангарду». «Южный Урал» занял 21-е место по итогам минувшего сезона.