Марьямяки решил покинуть сборную Финляндии после сезона-2017/18

Главный тренер сборной ФинляндииЛаури Марьямяки решил не продлевать свой контракт после сезона 2017/18. Об этом сообщает официальный сайт ИИХФ.

Специалист возглавляет команду с 2015 года, а в тренерском штабе находится с 2013 года. Ранее он возглалвля молодежную сборную Финляндии. Таким образом, по окончании следующего сезона Марьямяки покинет сборную Финляндии.

«Федерация хоккея Финляндии была готова продолжить соглашение, но мы уважаем решение Марьямяки. Начался поиск нового главного тренера», — сказал президент федерации Харри Нумела.

Источник: Марьямяки продолжит тренировать сборную Финляндии



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