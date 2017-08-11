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Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию

11 августа 2017, пятница. 14:55 Хоккей

Владивостокский «Адмирал» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» на предсезонном турнире «Кубок президента Казахстана». Нижнекамцам не удалось досрочно выиграть турнир — для этого нужно было набрать хотя бы 1 очко в этом матче.

Дальневосточники ранее на турнире переиграли «Авангард» (5:4 ОТ), а затем уступили «Трактору» (0:3) и «Давосу» (0:4). Таким образом, «Адмирал» прервал свою серию без заброшенных шайб, длившуюся более чем два матча. Нижнекамцы до этого выиграли все свои матчи — у «Трактора» (5:4 ОТ), «Барыса» (2:1), «Давоса» (4:3) и «Авангарда» (3:2).

Первый период принёс две заброшенных шайбы — за «Нефтехимик» забил Ильдар Шиксатдаров, в составе «Адмирала» отличился Джеймс Райт. Во второй двадцатиминутке Владимир Ткачёв вывел дальневосточников вперёд, этот гол оказался единственным. В третьем периоде на голы дальневосточников в исполнении Владимира Бутузова и Роберта Соболича лидер турнира ответил голом Павла Здунова. Как итог — победа «Адмирала» со счётом 4:2.

Кубок президента Республики Казахстан
11 августа 2017, пятница. 12:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 4 1:1, 0:1, 1:2
Адмирал
Владивосток
1:0 – Шиксатдаров (Здунов, Якимов) – 05:08 (5x5), 1:1 – Райт – 13:16 (5x5), 1:2 – Ткачёв (Мищенко) – 25:35 (5x5), 1:3 – Бутузов – 46:33 (5x5), 1:4 – Саболич (Григоренко, Мищенко) – 48:24 (5x5), 2:4 – Здунов – 53:00 (5x5)

В 16:30 мск начнётся матч «Барыс» — «Трактор».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
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