Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию

Владивостокский «Адмирал» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» на предсезонном турнире «Кубок президента Казахстана». Нижнекамцам не удалось досрочно выиграть турнир — для этого нужно было набрать хотя бы 1 очко в этом матче.



Дальневосточники ранее на турнире переиграли «Авангард» (5:4 ОТ), а затем уступили «Трактору» (0:3) и «Давосу» (0:4). Таким образом, «Адмирал» прервал свою серию без заброшенных шайб, длившуюся более чем два матча. Нижнекамцы до этого выиграли все свои матчи — у «Трактора» (5:4 ОТ), «Барыса» (2:1), «Давоса» (4:3) и «Авангарда» (3:2).



Первый период принёс две заброшенных шайбы — за «Нефтехимик» забил Ильдар Шиксатдаров, в составе «Адмирала» отличился Джеймс Райт. Во второй двадцатиминутке Владимир Ткачёв вывел дальневосточников вперёд, этот гол оказался единственным. В третьем периоде на голы дальневосточников в исполнении Владимира Бутузова и Роберта Соболича лидер турнира ответил голом Павла Здунова. Как итог — победа «Адмирала» со счётом 4:2.

В 16:30 мск начнётся матч «Барыс» — «Трактор».