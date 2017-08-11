Андриевский: после матча с «Барысом» расстанемся с четырьмя игроками

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:2) на предсезонном турнире в Астане.



«Перед игрой мы акцентировали внимание на завершении моментов, на бросках. Рад, что удалось забить четыре шайбы. Большинство ещё требует тренировки. Что-то есть, что-то наклёвывается, но надо ещё работать. Мы на каждом занятии уделяем много времени розыгрышу большинства. То, что Саболич не забивал на предсезонке, меня не беспокоило. Если делать всё правильно, то рано или поздно голы придут. Сегодня у него пошли броски – забил. «Нефтехимик», даже проигрывая, играл активно, в давление. Чего мы ожидали от них, то и увидели.



На заключительную игру турнира выйдут все те, кто сегодня не играл. Место в воротах займёт Никита Серебряков. Матч с «Барысом» станет во многом определяющим. После него мы расстанемся с четырьмя игроками, а в Уфе будет новый отсев», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Турнир в Астане: «Адмирал» одолел «Нефтехимик» и прервал свою сухую серию



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