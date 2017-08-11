«Нефтехимик» досрочно одержал победу на Кубке президента Республики Казахстан. Это стало возможным после того, как встреча «Барыса» с «Трактором» перешла в овертайм.

Опасные конкуренты. Кто закрутит интригу на Востоке? Эти клубы в следующем сезоне готовы вмешаться в борьбу признанных фаворитов Востока.

«Нефтехимик», который уже провёл все пять матчей на турнире, набрал 11 очков. Лучший результат могла показать только казахстанская команда, у которой в запасе есть матч с «Адмиралом» и шесть очков в активе, но после потери одного балла «Барыс» уже не сможет подняться на первое место.

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