Мурыгин, Кронвалль и Накладал перезаключили контракты с «Локомотивом»

Три игрока перезаключили на новых условиях соглашение с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте КХЛ. Вратарь Алексей Мурыгин подписал с клубом односторонний контракт на два года, защитник Стаффан Кронвалль – односторонний на год, защитник Якуб Накладал – односторонний на два года.

Осталось разобраться с психологией. «Локомотив» готов к большим победам? После бронзы прошлого сезона «Локомотив» сохранил состав и главного тренера. Чтобы сделать шаг вперёд, нужно совсем немного.

30-летний Мурыгин в прошедшем сезоне одержал 21 победу в 40 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,9 и коэффициентом надёжности 1,82. В плей-офф провёл девять матчей, пропуская в среднем 2,2 шайбы за игру и отразив 92,5% бросков.



34-летний Кронвалль набрал 18 (6+12) очков в 52 играх «регулярки», а также 11 (3+8) баллов в 15 матчах плей-офф.

29-летний Накладал отметился 9 (3+6) очками в 24 матчах регулярного сезона, а также провёл 15 игр в плей-офф, где забил шесть голов и сделал пять передач.

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