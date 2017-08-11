Захаркин: за короткое время нам удалось создать в «Югре» команду-семью

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин на презентации команды отметил её сплочённость и то, что у неё есть все условия для успеха.

«За короткий промежуток времени нам удалось создать команду-семью. Ребята готовы стоять друг за друга. А главное, у нас есть все условия для того, чтобы быть успешными. Наконец-то я сегодня увидел югорских фанатов. В Минске я познакомился с небольшой группой болельщиков, которая смогла перекричать восьмитысячный стадион! И тогда я понял, что вы всегда будет с нами», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.