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Сборная России U18 уступила Чехии в полуфинале мемориала Глинки

11 августа 2017, пятница. 22:20 Хоккей

Сборная России U18 потерпела поражение от сверстников из Чехии в полуфинале мемориала Ивана Глинки. Встреча завершилась со счётом 1:2.

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Юниорская сборная России ударно провела групповой этап мемориала Глинки и близка к первой победе на турнире за 22 года.

В первом периоде счёт открыл Данила Дяденькин, однако вскоре чехи отыгрались благодаря голу Яна Еника, а во второй двадцатиминутке Якуб Лауко вывел свою команду вперёд. В заключительном игровом отрезке шайб заброшено не было.

Чехи сыграют в финале с канадцами, а россияне встретятся со шведами в матче за третье место.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Мемориал Ивана Глинки
11 августа 2017, пятница. 20:00 МСК
Россия U18
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Чехия U18
1:0 – Дяденькин (Цыбин) – 06:26 (5x5), 1:1 – Еник (Замбранский) – 12:45 (5x5), 1:2 – Лауко – 22:30 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
11 августа 2017, пятница
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