Уайт: буду работать каждый день, чтобы попасть в состав «Оттавы»

Нападающий системы «Оттавы Сенаторз» Колин Уайт поделился мнением о своих шансах попасть в основной состав команды.



«Я почувствовал, что такое профессиональный хоккей. Я видел, как бьются ребята в плей-офф, мне довелось выйти на лёд с ними. Хорошо, что я всё это увидел перед началом летней подготовки.



У меня будет шанс. Вакансии будут. Это самое важное лето в моей жизни. Я буду работать каждый день, чтобы попасть в команду. Я верю, что могу получить место в составе", — цитирует Уайта официальный сайт лиги.

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