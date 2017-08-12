Капризов: особо сильного интереса от «Миннесоты» в последнее время не было

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового трёхлетнего контракта с клубом.



«Принял такое решение. Конечно, посоветовался с родными. Считаю, так будет лучше для моей карьеры. Интерес „Миннесоты“? Особо сильного интереса в последнее время не было. После молодёжного чемпионата мира – да, интересовались мной. Передавали через агента, что однажды ждут меня в их клубе. Но лично со мной никто не разговаривал.



Оценивал ли я состав „Уайлд“? Я об этом много не думал. А теперь, когда подписал контракт с ЦСКА, в таких мыслях и смысла нет. Потом будет видно. Но, конечно, в составе «Уайлд» очень хорошие игроки. Даже обсуждать нечего. Вы и сами всё понимаете», — цитирует Капризова «Советский спорт».

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