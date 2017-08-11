Бадюков: Капризов правильно подписал контракт с ЦСКА, он никуда не торопится

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о заключении трёхлетнего контракта между нападающим Кириллом Капризовым и ЦСКА.

Капризов подписал новый контракт с ЦСКА на три года

«Думаю, что это хорошая оценка игры Капризова. Он пришёл из «Салавата», и, как сказал президент ЦСКА Есмантович, он ещё мало что собой представляет. Кирилл — такой же хоккеист, как и другие. У ЦСКА такая специфика игры, что у них есть четыре равных звена, и каждое из них может стать первым. Поэтому и Капризову придётся доказывать и выигрывать в России, прежде чем поехать за океан. Ему надо заявить о себе на международном уровне. То, что он будет привлекаться в сборную — это сто процентов. Может быть, три года — это многовато, но, на мой взгляд, если вдруг у Кирилла появится огромное желание уехать, договорённость будет достигнута. По крайней мере, то, что Капризов остаётся в России, в топовом клубе — это огромный плюс для нашего хоккея. Он всегда будет на виду и за ним будет пристальное внимание. Таким образом мы будем пестовать звёздочку, цветочек, который может превратиться в хоккеиста мирового класса.

На самом деле Кирилл — один из немногих в ЦСКА вместе с Шалуновым, Шумаковым и Окуловым, которые могут и должны доказывать, что они могут играть на международной арене на высоком уровне. Поэтому я ничего в этом не вижу. Капризов, наверное, правильно сделал, что подписал такой контракт. Он никуда не торопится. Это тот человек, который стоит на земле, а не витает в облаках, он понимает, что нужно сначала здесь зарекомендовать себя. В ЦСКА для него будет сумасшедшая школа в плане подготовки к североамериканскому хоккею. У Никитина на данный момент он пройдёт подготовку международного уровня», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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