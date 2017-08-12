Е. Медведев: «Авангарду» нужно довести всё до автоматизма, выполнять установки

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги после победы над «Давосом» (3:2) на турнире в Казахстане.



«Начали турнир не очень хорошо. Первые игры долго раскачивались. Задача стояла не победить на нём, а выполнить установки тренерского штаба. Ну и становление коллектива как единой команды. Это первоочередные вещи. Вы заметили, что последний матч чувствовали себя полегче, нагрузки сходят. Набираем форму через игры.



Система Скабелки? Ничего такого нового ни для кого нет. Нужно работать как можно лучше и довести всё до автоматизма. Новичков в команде приняли хорошо, у нас к любому игроку относятся уважительно. Проблем не возникало. Впереди домашний турнир перед своими болельщиками. Хочется его выиграть. Но не будем забывать о том, что с нас спрашивают», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» одолел «Давос» в рамках турнира в Казахстане