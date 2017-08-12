Гретцки: «Вегасу» нужен был хороший генменеджер, у Макфи есть достижения

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о руководстве нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».



«В условиях новой команды „Вегасу“ просто необходимо иметь опытных руководителей. Как кажется, у них есть сильный, опытный и дальновидный владелец. Также нужен генеральный менеджер, который сможет постоянно трудиться. Достижения Джорджа Макфи говорят сами за себя. То, как он работал в прошлых клубах, чтобы его команды были лучшими командами, говорит само за себя», — цитирует Гретцки NBC Sports.

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