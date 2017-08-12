Сборная Канады U18 выиграла мемориал Глинки, в финале взяв верх над Чехией

Сборная Канады U18 одержала победу над Чехией в финале мемориала Ивана Глинки. Встреча, проходившая на «Айс Борс — Арене» в Бржецлаве, завершилась со счётом 4:1.



В составе канадцев отличились Джаред Макисаак, Джо Велено, Кевин Баль и Джек Макбэйн. Единственный гол чехов забил Доминик Арношт.



Канадцы выиграли мемориал Глинки в 21-й раз. На этом турнире они потерпели только одно поражение. В первом матче группового этапа они не справились с россиянами, проиграв по буллитам со счётом 3:4. Чехи становились чемпионами в 2016 году.

Сборная Канады U18 обыграла шведов и вышла в финал мемориала Глинки