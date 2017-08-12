Сборная России U17 одержала победу над Финляндией в выставочном матче

Во втором выставочном матче в финском Виерумяки юниорская сборная России U17 обыграла сверстников из Финляндии со счётом 4:3. Третий поединок состоится 13 августа.
Скотников (Чечелев); Тювилин — Арбузов, Чёрный — Гущин — Николаев; Миронов — Князев, Зиновьев — Подкользин — Манин; Буренов — Никишин, Зайцев — Хулапов — Сучков; Горячев — Шапошников, Башкиров — Гараев — Пугачёв.
Финляндия U17 — Россия U17 — 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)
1:0 — Никканен (Пуйстола, Лопонен), 07:09.
1:1 — Манин (Князев), 08:32, ГБ.
2:1 — Коскенкорва (Парссинен, Кивиниеми), 10:11.
3:1 — Туомаала (Хатакка), 15:33.
3:2 — Подкользин, 31:22.
3:3 — Николаев (Гараев), 36:12.
3:4 — Гущин (Горячев, Гараев), 49:13, ГБ.
Штраф: 10 — 29.
Сборная России U17 проиграла Финляндии в выставочном матче