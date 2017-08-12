Серебряков: у «Барыса» хорошее первое звено, но наша первая пятёрка его сдержала

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков прокомментировал победу над «Барысом» (3:0) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Впечатления сегодня только положительные, мы выиграли! Я сыграл на ноль, но в этом очень сильно помогли ребята, которые хорошо сегодня провели матч. У «Барыса» хорошая первая пятёрка, составленная из очень опытных иностранцев, но наша первая пятёрка смогла их сдержать. У них особо и моментов не было в равных составах, за исключением штанги после броска Доуса в концовке. Наши ребята — молодцы!



Я сыграл на турнире всего один матч, и было неожиданностью получить приз лучшему вратарю. Но приятно, что организаторы меня выделили. Хороший турнир, прекрасный город, теперь едем в Уфу продолжать готовиться к чемпионату», — цитирует Серебрякова пресс-служба клуба.

«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира