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Охотюк: под конец мемориала Глинки сборной России, видимо, не хватило сил

13 августа 2017, воскресенье. 10:00 Хоккей

Капитан юниорской сборной России U18Никита Охотюк подвёл итоги мемориала Глинки, на котором сборная России заняла четвёртое место.

«Что произошло в третьем периоде? Наверное, закончились силы, эмоции были уже не такими, как в первых играх. Ну, плюс сами сбавили, не выполнили требований тренеров, отсюда вышло поражение. В ситуации с моей шайбой там надо было просто попасть в ворота: ребята хорошо закрыли, вратарь ничего не видел, мне оставалось только забить.

Начали турнир очень хорошо, где-то, наверное, даже лучше, чем хотелось. Под конец, видимо, не хватило сил. Не знаю, что повлияло на такой исход. Могу сказать, что команда была единым целым, все матчи ребята были друг за друга, как договаривались с самого первого дня. Каждый ложился под шайбу, обострял игру у ворот. На турнире у нас была команда», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Сборная России U18 уступила шведам в матче за третье место на мемориале Глинки
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
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