Шумаков: ЦСКА – такая хорошая команда, что здесь без разницы, с кем играть

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков рассказал о своих впечатлениях от нового для себя коллектива, а также поделился своими целями на сезон.



«Коллектив хороший, больше половины ребят я знал по сборной, так что адаптация далась легко. Здесь такая хорошая команда, что без разницы, с кем ты будешь играть. Естественно, у ЦСКА и «Сибири» разные задачи, соответственно и требования разные. Сейчас меня наигрывают с Шалуновым и Любимовым, мы понимаем друг друга. Со Светлаковым всякие заготовки делаем. Конкуренция меня не пугает. Наоборот, команде от этого будет лучше.Ожидания от олимпийского сезона? Всё зависит от тренеров и от того, как себя покажешь. Естественно, каждый из нас ставит цель поехать на Олимпиаду.



ЦСКА дважды обыграл «Сибирь»? У нас здесь конкуренция, нам нужно показывать себя, и неважно, с какой командой ты играешь – с «Сибирью» или с какой-то другой. Это работа. Друзей у меня в «Сибири» много осталось, общаюсь со Стёпой Санниковым, с Ваней Верещагиным, с ещё парой ребят. Насколько выше уровень ЦСКА? Не знаю, как это объяснить. Он довольно высокий. Тренировки такие же, они везде одинаковые», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году? Кирилл Капризов стал 12-м игроком ЦСКА, чей контракт рассчитан до 2020 года. Как «армейцы» будут соблюдать жёсткий потолок зарплат?