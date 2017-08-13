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Марков: хоккей в КХЛ достаточно быстрый, нет команд, которые не бегут

13 августа 2017, воскресенье. 21:45 Хоккей

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков подвёл итоги после победы над «Локомотивом» (2:1) на Кубке ЛЖД.

«Достаточно вязкая игра получилась против сильного соперника. Обе команды старались ничего не позволить друг другу. Самое главное, что выиграли, но ещё, конечно, надо добавлять. Первые несколько смен ушли на то, чтобы поймать игровой ритм. А потом постепенно вкатился и чувствовал себя уже нормально.

Всё лето занимался, чтобы поддерживать форму. Физически чувствую себя неплохо, но ещё нужно почувствовать ритм игры, площадку, партнёров. Хоккей в КХЛ достаточно быстрый, нет команд, которые не бегут, не катаются. Нужно прочувствовать это, найти оптимальное расстояние до соперника. Придётся перестраиваться, и на это, конечно, уйдёт время», – цитирует Маркова «Р-Спорт».

«Ак Барс» одолел «Локомотив» в первой встрече Кубка ЛЖД
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Локомотив Андрей Марков
Новости. Хоккей
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