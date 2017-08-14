Энрот: минскому «Динамо» важно сделать правильные выводы

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал поражение от рижского «Динамо» на Кубке ЛЖД (2:3).



«К сожалению, мы проиграли. Это плохо. Но пока ещё продолжается предсезонка. Важно сделать правильные выводы, найти причины этого поражения, чтобы двигаться дальше. Для меня это первый матч. Физически чувствую себя хорошо. В принципе, своей игрой доволен, но как минимум одного взятия ворот мог бы не допустить. Первая шайба вообще получилась очень обидной. Однако такое случается. Важно выбросить из головы. Рассчитываю и дальше улучшать свою игру», – цитирует игрока официальный сайт минского клуба.

Дуайер: минскому «Динамо» ещё над многим нужно работать