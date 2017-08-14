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Тафгай Пьер-Люк Леблон объявил о завершении карьеры

14 августа 2017, понедельник. 09:45 Хоккей

Тафгай Пьер-Люк Леблон объявил о завершении карьеры. Хоккеисту 32 года. В НХЛ он провёл 41 матч за «Нью-Джерси Дэвилз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз», набрав 101 минуту штрафа при 3 (0+3) очках. В АХЛ провёл 486 матчей и набрал 1820 минут штрафа при 70 (27+43) очках. Последний сезон он провёл в составе фарм-клуба «Тампы» – «Сиракьюз».

«Я собираюсь уходить, но никого не благодарю. Потому что за годы карьеры в профессиональном хоккее в 12 городах я всех и не вспомню. Если вы считаете, что я должен вас поблагодарить, я это делаю. Делитесь воспоминаниями! В общем, это было замечательное время, спасибо всем! Получил столько позитива в последний день, что даже надумал вернуться – чтобы объявить об уходе ещё раз. Всем спасибо», – написал тафгай в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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