Вольски: в первые секунды после удара я не ощущал рук и ног, а потом пришла боль

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски, выступавший ранее за магнитогорский «Металлург», рассказал о процессе восстановления после травмы спинного мозга. Нападающий сломал 4-й и 7-й позвонки 10 октября 2016 года в матче с «Барысом».



«Конечно, я помню тот злополучный момент. Первые 20 секунд я находился в шоке, я не мог чувствовать пальцы на руках. Испугался не на шутку. Почувствовал страх из-за того, что не могу шевелить руками и ногами. Когда я вновь сумел почувствовать своё тело, испытал огромное облегчение. В больнице начались боли, но я осознал, что могу двигаться, так что ощутил себя живым и понял, что смогу преодолеть все трудности.



После пары недель в больнице меня отпустили домой — в мою квартиру в Магнитогорске. Затем я уехал в Канаду, несколько месяцев я провёл в Торонто, где продолжал восстанавливаться под наблюдением врачей, носил специальную шину на шеи, которая напоминала воротник. Доктора надеялись, что кости срастутся и операция не потребуется, но этого, к сожалению, не произошло. Так что в январе пришлось лечь на хирургический стол. Мне должны были вставить титановую пластину и закрепить сломанные кости.



Следующие несколько месяцев я медленно шёл на поправку, помимо обычной терапии в ход шли аккупунктура, хиропрактика и всё, что в принципе могло помочь. В июне я вышел на лёд и начал потихоньку тренироваться с командой. С каждой неделей я чувствовал себя лучше и лучше. Определённо я видел прогресс, даже несмотря на то что по утрам бывает тяжело вставать. Я счастлив, что готов к новому сезону и чувствую себя сейчас на сто процентов», — сказал Вольски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Вольски: в больнице я плакал, но был счастлив остаться в живых Как вернуться в хоккей после травмы спинного мозга и 11 месяцев восстановления — удивительная история Войтека Вольски.

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